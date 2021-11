Congo Hold-up: 12 millions sur le compte genevois du Belge Philippe de Moerloose

A l’automne 2013, Sud Oil lance sa première opération : l’achat de l’ancien immeuble d’ATC, un concessionnaire automobile appartenant à Philippe de Moerloose, riche homme d’affaires belge et partenaire de longue date du régime Kabila, qui l’avait acheté deux ans plus tôt à son propre groupe. L’ensemble immobilier est situé au 43 avenue Tombalbaye à Gombe, le quartier le plus chic de Kinshasa.