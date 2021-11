L’hiver, l’autre crainte des sinistrés des inondations

Dans les villages et villes inondés cet été, de nombreuses habitations sont toujours inhabitées ou inhabitables, surtout avec l’hiver qui arrive et des températures qui vont descendre. Pour certains, le chauffage restera une lacune, une illusion ou un surcoût.

Quatre mois après les dramatiques inondations qui ont endeuillé et dévasté la Wallonie, il reste encore énormément de choses à faire sur le terrain des reconstructions et des rénovations. Si cela bouge pas mal dans nombre de maisons sinistrées, le chantier reste colossal alors que l’hiver pointe son nez froid. Bien des maisons resteront vides et glaciales cet hiver, car les dégâts sont trop importants et les travaux trop longs à entreprendre dans l’urgence.

Par contre, l’urgence existe bien pour de nombreux sinistrés qui sont restés chez eux, souvent avec un premier étage habitable car non touché par les eaux, mais avec un rez-de-chaussée qui ressemble encore à un champ de bataille alors que l’installation globale de chauffage est toujours hors d’usage. Si les conduites de gaz de ville ont été largement réparées, les chaudières manquent en de nombreux endroits, pour cause de rupture de stock ou parce que les experts ne sont pas encore passés. La situation devient inquiétante pour certains.