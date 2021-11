Turquie : Basaksehir avec Chadli à l’assist, enchaînent une cinquième victoire de rang

Il n’y a rien qui semble pouvoir arrêter Basaksehir en Süper Lig turque pour l’instant. Le club de Nacer Chadli s’est imposé 2-1 samedi après-midi contre Sivasspor, enchaînant avec une cinquième victoire consécutive, synonyme de top 4 au classement.

Après 24 minutes de jeu, ils avaient déjà pris un avantage définitif en menant 2-0 via Fredrik Gulbrandsen (17e) et Mahmut Tekdemir (24e). L’ancien attaquant d’Anderlecht, Stefano Okaka, était à l’assist pour le 1-0. Nacer Chadli, quant à lui, délivrait l’offrande sur le second but des siens. Pedro Henrique a ramené ses couleurs dans le match sur pénalty peu avant l’heure de jeu, mais le score n’a plus évolué.