Bundesliga: Dortmund revient à un point du Bayern après sa victoire contre Stuttgart (vidéos)

Les Borussen et leurs Diables ont parfaitement profité du faux pas du Bayern la veille.

Le Borussia Dortmund, avec Thorgan Hazard, Thomas Meunier et Axel Witsel pendant tout le match, a parfaitement profité de la défaite du Bayern Munich en battant Stuttgart et Orel Mangala sur le score de 2-1 lors de la 12e journée de Bundesliga. Une victoire qui permet aux Borussen de revenir à un point du Bayern Munich.

Tout avait bien débuté pour le BVB avec l’ouverture du score du Néerlandais Donyell Malen qui inscrivait son premier but en championnat à la 56e minute de jeu, (0-1) mais les visiteurs égalisaient à peine sept minutes plus tard par l’entremise de Roberto Massimo (1-1). Les Borussen pouvaient cependant compter sur leur capitaine Marco Reus qui a inscrit le but de la victoire à cinq minutes du terme pour assurer les trois points (85e, 2-1).