Coronavirus: Gand annule ses événements de fin d’année

La Ville de Gand a annoncé samedi annuler des événements de fin d’année. La venue de Saint-Nicolas prévue ce dimanche est annulée, tout comme les festivités d’hiver, le feu d’artifice du Nouvel An et le verre de l’an neuf sous le Stadhal.

Plus de 600 patients se trouvent en soins intensifs

Entre le 13 et le 19 novembre, il y a eu en moyenne 268,3 admissions à l’hôpital par jour pour cause de coronavirus, soit une hausse de 29% par rapport à la période de référence précédente selon le bulletin épidémiologique de l’Institut de santé publique Sciensano paru samedi matin. Au total, 2.957 personnes sont actuellement hospitalisées en raison du Covid-19, dont 603 patients traités en soins intensifs, deux indicateurs en progression de 24% en l’espace d’une semaine et qui n’avaient plus été aussi élevés respectivement depuis la fin avril et la mi-mai.

Entre le 10 et le 16 novembre, 12.054 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, en hausse de 19% par rapport à la semaine précédente. Sur la seule journée de lundi, quelque 20.768 cas ont été recensés, un total qui n’avait plus été atteint depuis la fin octobre 2020, au plus fort de la 2e vague. Mardi, on en avait ensuite encore enregistré 18.325. Le record absolu remonte au 27 octobre de l’année dernière, avec 22.221 infections comptabilisées un seul jour.

Depuis le début de la pandémie en Belgique, plus de 1,6 million de cas d’infection au coronavirus ont été diagnostiqués.

Sur la période étudiée, 30,9 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus (+29%), portant le bilan à 26.568 morts depuis le début de la crise sanitaire en Belgique.

Près de 85.109 tests en moyenne ont également été effectués quotidiennement, pour un taux de positivité de 14,4%. C’est une nouvelle fois la catégorie d’âge des 0-9 ans qui présente le taux de positivité le plus élevé, avec 22,8% de tests positifs, loin devant les 40-64 ans (15,6%), qui n’étaient pas autant concernés il y a encore quelques semaines de cela, les 20-39 ans (13,4%) et les 10-19 ans (13,2%).

Près de 18% des tests effectués en Communauté germanophone entre le 10 et le 16 novembre se sont avérés positifs. Suivent la Flandre occidentale (17,1%) et le Limbourg (16,8%). Bruxelles ferme la marche de ce classement, avec «seulement» 9,8% de tests positifs.