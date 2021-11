Pays-Bas: nouvelles manifestations après une «orgie de violence» à Rotterdam

De nouvelles manifestations ont eu lieu samedi aux Pays-Bas contre les mesures sanitaires, au lendemain d’une « orgie de violence » ayant frappé Rotterdam où 51 personnes ont été arrêtées et deux blessées par balle.

A Breda, près de la frontière belge, environ 300 personnes ont défilé dans les rues de la ville, portant des pancartes disant « Non au confinement » et s’opposant au projet du gouvernement de restreindre l’accès des personnes non-vaccinées à certains lieux, notamment les bars et les restaurants.

Plusieurs centaines de manifestants se sont aussi rassemblés sur la place du Dam, dans le centre de la capitale Amsterdam, encadrés par une présence policière massive, selon les images des médias néerlandais et des réseaux sociaux. L’organisation anti-mesures sanitaires United We Stand Europe avait pourtant annulé la manifestation qu’elle prévoyait à Amsterdam, expliquant que la maintenir « ne nous semblait pas juste » après le chaos qui a frappé le centre de la deuxième ville du pays, Rotterdam, vendredi soir.