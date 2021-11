Masques belges: la grande désillusion

Ce devait être le symbole d’une relocalisation réussie (à tout le moins possible), d’un peu d’indépendance stratégique retrouvée face à certains pays tiers. Un peu avant l’été 2020, après des semaines de pénurie dramatique, plusieurs acteurs industriels belges – nous en avions répertorié une dizaine à l’époque – décident de se lancer dans la production de masques, principalement chirurgicaux. Des business plans sont échafaudés, de la place est libérée dans les usines pour accueillir des machines flambant neuves, du personnel est mobilisé, parfois en nombre : une soixantaine de personnes chez ECA, une vingtaine chez Deltrian. Et les autorités n’hésitent pas à mettre la main au portefeuille pour soutenir certains de ces projets : la région wallonne investit ainsi 250.000 euros dans Deltrian protective Equipment, filiale de l’entreprise fleurusienne, créée pour l’occasion. Des projets souvent ambitieux, prometteurs. Plus d’un an et demi après le début de la crise, que sont-ils devenus ?