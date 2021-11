La défaite de trop pour Solskjaer ? Une réunion d’urgence est prévue à Manchester United ce samedi

Selon le Times, cette réunion virtuelle du conseil d’administration est programmée pour ce samedi soir et devrait évoquer les indemnités de départ de Solskjaer. Dans le même temps, la famille Glazer, propriétaire de Manchester United, souhaiterait faire le forcing pour convaincre Zinedine Zidane de lui succéder en augmentant son offre financière.

L’avenir d’Ole Gunnar Solskjaer semble plus qu’incertain à la tête de Manchester United. Quelques heures après la défaite cuisante des Red Devils sur la pelouse de Watford (4-1), une réunion d’urgence a été convoquée pour discuter du licenciement de l’entraîneur norvégien.

De son côté, Solskjaer semblait plus confiant pour son avenir malgré la défaite. « Je travaille pour et avec le club depuis 18 ans. Nous avons une bonne communication. S’il devait envisager de faire quelque chose, ce sera entre le club et moi », a-t-il déclaré à l’issue de la rencontre.