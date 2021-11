Arnaud Bodart mystérieusement absent de Standard-Eupen: voici pourquoi le portier liégeois n’a pas été sélectionné par Luka Elsner

Héros des Rouches il y a un an face à ce même adversaire, Arnaud Bodart est aujourd’hui mystérieusement absent de la feuille de match de Standard-Eupen…

Ce samedi soir, le Standard de Liège reçoit Eupen pour le compte de la 15e journée de Jupiler Pro League. Il y a tout juste un an, quasiment jour pour jour, ces deux équipes s’affrontaient déjà au stade Maurice Dufrasne. Et c’était Arnaud Bodart qui, à la dernière seconde de cette joute, avait réussi à arracher un point pour les hommes de Philippe Montanier, en inscrivant le premier but de sa carrière.

Mais, ce week-end, une énorme surprise s’est glissée dans la feuille de match de cette confrontation : Arnaud Bodart n’est pas là ! Il n’en fallait pas plus pour éveiller certaines craintes dans l’esprit des supporters liégeois. Ceux-ci peuvent toutefois se rassurer : le portier liégeois ne devrait pas être absent très longtemps.