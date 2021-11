Succès pour le SC Charleroi, mais frayeurs inutiles

Les Zèbres se sont fait peur ce samedi au stade Jan Breydel. Ils avaient pourtant tout en mains pour passer une rencontre très tranquille puisque Morioka et Bessilé avaient placé les Carolos aux commandes avec deux buts d’avance dès la 8e minute. Toutefois, plutôt que d’enfoncer des Brugeois totalement endormis en début de match, ils ont relâché la pression et laissé les hommes d’Yves Vanderhaeghe rentrer dans leur rencontre. Heureusement pour le matricule 22, ce n’est qu’à la 89e minute que le Cercle a réduit l’écart via Daland. « J’ai un double sentiment », pointait d’emblée Edward Still. « Le premier est positif parce qu’il faut respecter tous les points, mais on aurait dû beaucoup mieux gérer notre deuxième mi-temps. C’était top de marquer sur nos deux premières demi-occasions, mais on manque encore de maturité collective pour gérer cet avantage. On l’avait mieux fait à Seraing. »