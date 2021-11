Vincent Kompany à la recherche de la solution miracle pour Anderlecht

Même s’il a encore affirmé vendredi qu’il voyait son équipe progresser de semaine en semaine et être « plus séduisante que la saison dernière », l’ancien défenseur de Manchester City ne peut masquer la réalité mathématique désastreuse du bilan récent en championnat, qui fait état d’un seul succès (face à la lanterne rouge du Beerschot…) lors des sept dernières rencontres. S’il a bien arraché durant ce laps de temps cinq partages, Anderlecht a de nouveau sombré à l’Antwerp, juste avant une trêve internationale qui aura permis à certains joueurs de se vider la tête en sélection ou de se refaire une santé à Neerpede.

Puisqu’il semble disposer d’une sorte de totem d’immunité lié à son statut d’icône du parc Astrid, Kompany peut continuer à dormir sur ses deux oreilles par rapport à l’appréciation de son travail en haut lieu. Son implication, soulignée par des sources internes, n’est évidemment pas à remettre en cause mais Kompany ne parvient pas à sublimer ses joueurs, qui ont dans la majorité des cas un niveau de jeu acceptable mais pas transcendant. Quand les cadres sont absents, ils peuvent aisément être remplacés sans que le niveau général s’en ressente réellement. Derrière, Anderlecht n’affiche pas toujours les garanties requises avec un duo central Harwood-Bellis – Hoedt qui ne convainc guère et des backs (Sergio Gómez et Murillo, qui purgera sa seconde rencontre de suspension et devrait être remplacé par Sardella) plus intéressants offensivement que défensivement.