D1A: Seraing renoue enfin avec la victoire contre OHL (1-3)

Seraing devait gagner pour se relancer et il l’a fait en chassant ses démons par la même occasion.

Seraing s’est imposé 1-3 sur la pelouse d’OHL ce samedi à l’occasion de la 15e journée de D1A. Il n’avait plus connu cette joie, en championnat, depuis le 3 octobre. Les Sérésiens restent sur un enviable 4 points sur 6.

Le coup de massue reçu à l’Union avait fait mal aux Sérésiens, tellement mal qu’ils ont éprouvé toutes les peines du monde à s’en remettre, enchaînant des revers face à Charleroi et au Beerschot, tout en affichant un visage particulièrement terne. Le point conquis face à Gand a remis un peu de baume au cœur aux hommes de Jordi Condom. Ces derniers ont prouvé ce samedi, sur le terrain d’OHL, qu’ils étaient bien de retour à leur niveau. Tout n’était pas parfait, mais la défense a tenu alors que le duo Maziz-Mikautadze a fait mal aux troupes de Marc Brys. Le Géorgien a dégainé le premier, d’une frappe aussi soudaine que meurtrière, pour prendre les commandes. Maziz a ensuite doublé la mise dans le moment le plus faible des siens. Malgré le 0-2, OHL a continué à mettre la pression et a réduit l’écart. Seraing reculait, semblait même incapable de gérer son avance. La peur du succès pointait le bout de son nez, comme le fantôme de l’Union. Un passage délicat cependant cette foi bien négocié. Mieux, Kilota a profité d’une sortie catastrophique de Romo pour anéantir tous les espoirs adverses.