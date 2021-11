Premier revers en Serie A pour l’AC Milan et Saelemaekers, battus par la Fiorentina (4-3, vidéos)

Menés 3-0 à l’heure de jeu, les Rossoneri ont cru créer l’exploit et éviter une nouvelle fois la défaite en championnat.

Alexis Saelemaekers, titulaire au coup d’envoi, et l’AC Milan ont subi leur première défaite de la saison sur le terrain de la Fiorentina lors de la 13e journée de Serie A. Les Milanais se sont inclinés 4-3 et restent bloqués à 32 points. Ils laissent l’occasion à Naples de prendre trois points d’avance en tête de Serie A.

Grâce à un doublé de l’inévitable Zlatan Ibrahimovic (62e et 67e), ils sont revenus à une longueur de leur adversaire, mais Dusan Vlahovic plantait l’estocade et son deuxième but de la soirée à quatre minutes du terme (86e, 4-2).