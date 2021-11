Laurent Henkinet, après sa première de la saison en championnat pour le Standard: «On est bien partis pour revenir dans la course!»

Grâce à ce succès, le premier de l’ère Luka Elsner en bord de Meuse, les Rouches relèvent la tête et prouvent qu’ils ont encore des ressources. « On est bien partis pour revenir dans la course », poursuit Laurent Henkinet. « Cela fait quelques semaines que le groupe travaille bien et est dans une bonne dynamique. Aujourd’hui, ça n’a pas été facile, mais cette victoire fait un bien fou et va nous permettre de nous relancer. Les joueurs ont des qualités et de la confiance désormais, mais il va falloir faire attention à ne pas retomber dans nos travers. Il faut utiliser ce qui a été bien réalisé, mais aussi se servir de ce qui a été mal fait pour grandir. »

Un optimisme partagé par son coéquipier Noë Dussenne, qui en profite pour féliciter le gardien. « Lolo (Henkinet) a fait le boulot ! Comme tout le monde d’ailleurs, je pense qu’on a fait le match qu’il fallait. Et la clean sheet obtenue en plus fait du bien. Maintenant, on a plusieurs gros matches qui arrivent et on le sait. Eupen était dans une belle dynamique et on a su la casser. On a été à Bruges et on a fait un bon résultat. Il va falloir continuer à travailler, garder cette belle lancée et ne surtout rien lâcher. Tous ensemble, je sais qu’on va remonter la pente et aller le plus loin possible. »