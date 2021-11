Luka Elsner soulagé d’avoir enfin gagné avec le Standard: «Une telle ambiance, ça donne envie de recommencer!»

Après plus d’un mois à la tête du matricule 16, Luka Elsner tient donc son premier succès en bord de Meuse. Un grand moment pour le tacticien franco-slovène, comme il l’explique au micro d’Eleven Sports. « Voir une telle ambiance, ça soulage énormément, ça crée d’incroyables souvenirs et, surtout, ça donne envie de recommencer ! On a souffert tous ensemble jusqu’à la dernière seconde, on a poussé tous ensemble. Je crois que chaque joueur et chaque membre du staff a envie d’avoir encore beaucoup de moments semblables. »

Les Rouches sont donc déjà tournés vers les prochaines échéances, qui ne seront pas de tout repos pour les ouailles d’Elsner. Gand, Charleroi, Antwerp, plusieurs gros tests attendent les Liégeois. « On a un calendrier difficile qui nous attend, avec des déplacements périlleux, mais on sait de quoi on est capables. Comme on sait que chaque match en Pro League est un combat au couteau, où il faut se battre et être attentif jusqu’à la dernière seconde, comme on l’a encore vu ce soir. Mais nous sommes prêts à nous engager dans ce combat, avec tout notre effectif. Car il sera aussi important d’avoir ces 25-26 gars qui se battent pour le même objectif et qui ont l’envie de se dépasser pour l’équipe. »