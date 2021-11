Standard: un succès attendu depuis 69 jours...

Le Standard a fêté, samedi soir à Sclessin face à Eupen, une victoire qu’il attendait depuis le 12 septembre, lorsqu’il était allé s’imposer par le plus petit écart et contre le cours du jeu chez son voisin sérésien (0-1). Ses joueurs pourront longtemps encore remercier Emmanuel Agbadou qui, dans le temps additionnel de la première mi-temps, au plus fort de la domination liégeoise, leur a montré la voie à suivre, en voulant remiser de la poitrine pour son gardien Nurudeen un ballon expédié par Bokadi. Une prise de risques inconsidérée pour le jeune défenseur ivoirien et, à l’arrivée, un but gag, tombé de nulle part, qui lança le Standard vers un succès globalement mérité.