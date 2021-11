Pays-Bas: une nouvelle nuit de chaos après plusieurs manifestations anti-restrictions covid (photos et vidéos)

Trois personnes blessées par balle à Rotterdam, cinq policiers blessés et sept personnes arrêtées à La Haye. C’est une nouvelle nuit de violentes manifestations aux Pays-Bas. En Autriche, aux Antilles, en Australie, la population manifeste également contre la « corona-dictature ».

Des dizaines de milliers de manifestants à Vienne, de nouvelles émeutes aux Pays-Bas, des scènes de pillages et de vandalisme dans les Antilles françaises : la protestation se durcit face aux mesures anti-covid adoptées pour endiguer la recrudescence de la pandémie en Europe.

Pays-bas

Les manifestations contre les restrictions sanitaires ont de nouveau tourné à l’émeute samedi soir aux Pays-Bas, notamment à La Haye où plusieurs policiers ont été blessés, au lendemain de violences à Rotterdam où 51 personnes ont été arrêtées et trois blessées par balle.

A La Haye, ville où siège le gouvernement néerlandais, des policiers en tenue anti-émeute ont chargé des groupes de manifestants qui leur jetaient des pierres et des objets divers dans un quartier populaire, et ont utilisé un canon à eau pour éteindre des vélos en feu à une intersection très fréquentée. Cinq policiers ont été blessés et au moins sept personnes arrêtées.

Les Pays-Bas ont réintroduit la semaine dernière un confinement partiel pour faire face à une flambée de cas de covid-19, avec une série de restrictions sanitaires touchant notamment le secteur de la restauration, qui doit fermer à 20 heures. Le gouvernement projette désormais d’interdire certains lieux aux non-vaccinés, notamment les bars et les restaurants.

Autriche

En Autriche, plus de 40.000 personnes se sont réunies à Vienne samedi, à deux pas de l’ancien palais impérial de la Hofburg pour dénoncer « la corona-dictature » et le « fascisme », à deux jours de l’entrée en vigueur d’un nouveau confinement jusqu’au 13 décembre.

Dans une Europe redevenue l’épicentre de l’épidémie, l’Autriche, où les cas atteignent des niveaux inédits depuis le printemps 2020, est le premier pays à confiner à nouveau totalement sa population mais plusieurs autres pays ont annoncé un durcissement des restrictions ces derniers jours.

L’Autriche est aussi devenu le premier pays de l’UE à rendre la vaccination obligatoire pour toute la population, à partir de février.

La manifestation de Vienne s’est déroulée globalement dans le calme, hormis quelques jets de canettes et fumigènes, mais sous haute surveillance de la police, qui redoutait la venue d’identitaires, de militants néonazis et de hooligans et craignait la répétition des incidents survenus vendredi soir à Rotterdam, aux Pays-Bas.

Antilles

De l’autre côté de l’Atlantique, la mobilisation des opposants au pass sanitaire et à la vaccination obligatoire des personnels soignants, lancée par un collectif d’organisations syndicales et citoyennes, tourne à la violence en Guadeloupe, une des deux principales îles des Antilles françaises.

Malgré le couvre-feu imposé par les autorités, des pharmacies et des commerces de téléphonie ont été la cible des émeutiers. La nuit a été très « agitée » a confié une source policière, faisant état de tirs à balles réelles sur un véhicule de police dans la ville du Gosier et sur des gendarmes mobiles à Pointe-à-Pitre.

Selon le parquet de Pointe-à-Pitre samedi soir, seize personnes ont été interpellées et cinq d’entre elles ont été placées en détention dont une pour violence volontaire avec arme sur une personne dépositaire de l’autorité publique.

Australie

En Australie aussi, 10.000 personnes ont défilé à Sydney et plusieurs milliers à Melbourne pour protester contre la vaccination obligatoire, qui n’est exigée que dans certains Etats et Territoires pour certaines catégories professionnelles, alors même que la vie est redevenue quasi-normale dans le pays.