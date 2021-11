Ce serait la fin pour Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United, Zinédine Zidane ciblé par la direction

Une réunion de crise de la direction de Manchester United sur le sort de l’entraîneur norvégien s’est tenue samedi soir, après ce nouveau match complètement raté contre les Hornets, 17e avant cette rencontre, pour décider de son départ, ont indiqué au moins trois journaux britanniques, The Times, The Guardian et the Manchester Evening News.

La position du coach était devenu intenable, tant il était difficile de ne pas croire que les joueurs l’ont abandonné, au vu de leur manque de combativité offensive comme défensive et de leur apathie généralisée après les buts encaissés.