Météo: l’arrivée du givre et de la glace

Cette nuit à partir de 22 heures, des plaques de givre et de glace risquent de se former par endroits. Soyez prudents si vous devez prendre la voiture.

La nuit prochaine, le temps deviendra sec partout et le ciel se dégagera sur la moitié nord-ouest du pays. Sur la moitié sud-est, de larges éclaircies seront également présentes, mais les champs nuageux ne tarderont pas à regagner du territoire. Les minima se situeront entre -3 et 1ºC en Ardenne, où des plaques de givre ou de glace pourront se former par endroits, autour de 6ºC à la mer et entre 1 et 3ºC dans les autres régions.