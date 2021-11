Polémique autour de la Coupe du monde 2022: «Le Qatar a été traité de manière injuste»

La Coupe du monde au Qatar a été « traitée de manière injuste et scrutée » depuis des années, a déploré son directeur exécutif samedi, s’en prenant à ses détracteurs, alors que les critiques ont été nombreuses au sujet des violations faites aux droits humains dans le pays.

« Le Qatar a été traité de manière injuste et scruté depuis des années », a affirmé Nasser Al-Khater aux médias, à un an et un jour du début de la compétition.

Le patron de l’organisation du Mondial-2022 (21 novembre – 18 décembre) a expliqué que le Qatar n’avait pas bénéficié de suffisamment de crédit par rapport aux réformes du travail engagées afin d’améliorer les conditions de travail de ses ouvriers issus de l’immigration, majoritairement en provenance d’Asie.