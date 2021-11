Christian Benteke, dans une forme étincelante, vient de dépasser Eden Hazard

Christian Benteke commence tout doucement à peser dans l’histoire du football belge et étranger, que ce soit en club ou en équipe nationale. Une nouvelle fois décisif avec les Diables rouges face à l’Estonie, avec un but et un assist, l’attaquant de Crystal Palace a continué sur sa bonne dynamique ce samedi en Premier League.

Son doublé à Burnley lui a permis de devenir le deuxième meilleur buteur belge en Premier League. Avec désormais 86 réalisations, l’attaquant qui aura 31 ans le 3 décembre dépasse son grand ami Eden Hazard, qui restera bloqué à 85 buts, sauf si le capitaine des Diables décide de quitter le Real Madrid comme beaucoup le lui conseillent pour revenir régaler le public anglais.