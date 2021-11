Coupe du monde 2022: pour les visiteurs, la consommation d’alcool et les câlins seront sous surveillance

Pour entrer au Qatar, ces visiteurs devront être en possession d’une « fan card », sorte de carte d’identité du supporter qui fera office de visa, de leurs tickets pour les matchs, de leur passeport ainsi que de leurs réservations pour le logement. Il va de soi qu’ils devront également avoir reçu leurs deux doses de vaccin ou, à défaut, ils devront disposer d’un test covid négatif délivré 72 heures avant le décollage de leur vol vers le Golfe. À l’aéroport de Doha, ils recevront un visa sur leur passeport, indispensable pour activer l’app « Ehteraz », une version qatarie du passeport sanitaire, sésame pour avoir accès à n’importe quel endroit. Et pour pouvoir… quitter l’aéroport. Les organisateurs ont prévu plus de 130.000 chambres pour l’accueil, en plus des chambres d’hôtel déjà existantes et des « hôtels flottants », soit des bateaux croisières, arrimés pour l’occasion, des villas et des appartements.

Plus exotiques encore, les supporters pourront choisir de séjourner dans le désert dans des « campings ». La consommation d’alcool sera permise, mais uniquement dans les « fan zones » autour de Doha (six euros la chope) et dans les hôtels (le double) ou les restaurants. Il sera par contre interdit de boire de l’alcool en public sous peine d’amende. Sur les plages, les dames pourront aller jusqu’à porter le bikini mais pas ailleurs, où la sobriété sera de mise. Les balades main dans la main ne seront pas réprimandées – mais pas encouragées non plus – tandis que des signes plus appuyés d’affection seront bannis.