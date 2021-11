Jolien D’hoore, médaillée aux Jeux olympiques 2016, a été mise à l’honneur au Kuipke

Après une haie d’honneur des participantes de l’omnium dames, les grands moments de la native de Gand ont été projetés sur grand écran. « C’est un moment très émotionnel pour moi », a déclaré Jolien D’hoore, médaille de bronze de l’omnium aux Jeux de Rio en 2016. « J’ai commencé à 12 ans au Kuipke et j’y fais mes adieux. La boucle est ainsi bouclée. J’ai eu une belle carrière, j’ai gagné des classiques et je me suis distinguée aux JO, aux Mondiaux et à l’Euro », ajoute celle qui a été championne du monde de l’américaine avec Lotte Kopecky en 2017 et championne d’Europe un an plus tôt.

Jolien D’hoore, quadruple championne de Belgique sur route et lauréate entre autres de Gand-Wevelgem en 2020, a été le porte-drapeau du cyclisme féminin belge pendant une dizaine d’années.