Xavi lucide après sa première victoire avec le Barça: «Il y a beaucoup de choses à améliorer»

Pour la première de Xavi Hernandez sur le banc, le FC Barcelone a remporté le derby contre l’Espanyol 1-0 samedi pour la 14e journée de Liga, et remonte à la 6e place, à huit points du leader provisoire, le Séville FC, accroché 2-2 par Alavés en soirée. Xavi a créé la surprise en titularisant pour la première fois le jeune Ilias Akhomach (17 ans), mais c’est l’ex-Lyonnais Memphis Depay qui a offert la victoire aux Blaugranas, en transformant le penalty qu’il a lui-même provoqué au retour des vestiaires (48e).

Au sortir de la rencontre, Xavi s’est montré satisfait. « C’était vraiment important pour nous de bien commencer », a-t-il expliqué. « On a beaucoup souffert dans les dernières minutes, mais je pense qu’on méritait cette victoire. Un derby, ce n’est jamais facile. Les joueurs ont été incroyables dans la performance, dans l’attitude, dans leur ambition. Et c’est ce qu’on veut. C’était un très bon match pour l’équipe, mais évidemment nous devons nous améliorer sur beaucoup de choses. Nous devons nous améliorer, être patients, jouer dans le camp adverse, proposer du jeu long aussi… Nous avons parfois manqué de vigilance, mais cela vient plus de la qualité de l’adversaire qu’une déficience de notre part. Des problèmes sur le plan physique ? Non, je ne pense pas, je pense que le problème est d’ordre footballistique avant tout. Dans le football moderne, c’est difficile de générer des occasions. Nous devons être plus efficaces dans la préparation des actions. »