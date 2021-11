Officiel: Manchester United se sépare d’Ole Gunnar Solskjaer

Manchester United a annoncé le limogeage de son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer. Le Norvégien, en poste depuis 2018, est licencié au lendemain de la déroute de son équipe à Watford (4-1). Une nouvelle défaite alors que les Red Devils ont un match capital à Villarreal, mardi en Ligue des Champions avant un déplacement chez le leader Chelsea dimanche et ensuite la réception d’un Arsenal en grande forme le jeudi suivant.

« Ole sera toujours une légende à Manchester United et c’est avec regret que nous avons pris cette décision difficile. Si les dernières semaines ont été décevantes, elles ne doivent pas occulter tout le travail qu’il a accompli au cours des trois dernières années pour reconstruire les bases d’un succès à long terme », pointe le club par communiqué. « Ole part avec nos plus sincères remerciements pour ses efforts inlassables en tant que manager et nos meilleurs vœux pour l’avenir. Sa place dans l’histoire du club sera toujours assurée, pas seulement pour son histoire en tant que joueur, mais en tant que grand homme et manager qui nous a fait vivre de nombreux moments formidables. Il sera toujours le bienvenu à Old Trafford au sein de la famille Manchester United. »