Anderlecht déçoit contre Courtrai et signe un troisième match consécutif sans victoire (1-1)

Décevant et assez peu percutant, le Sporting d’Anderlecht a signé un troisième match consécutif sans victoire. Ce dimanche, les Mauves ont été incapables de prendre la mesure de Courtrai, qui a brillé par son organisation et son abnégation (1-1). Après le partage contre OHL et la défaite à l’Antwerp, c’est une nouvelle mauvaise opération que les Bruxellois effectuent dans l’optique des playoffs 1.

Après un début de match poussif, les Mauves ont accéléré tout doucement les échanges. Ils ont pris la possession de balle à leur compte et ont amené de la présence aux abords du rectangle courtraisien, via quelques tentatives assez peu dangereuses et manquant de tranchant (Zirkzee, Cullen, Magallan, Raman). Une domination pour le moins stérile.