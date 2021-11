Jonas Gerckens à la Transat Jacques Vabre: «C’est excitant de se mêler aux meilleurs navigateurs du monde»

Toujours bien installé dans le trio de tête de la Class’40 à la Transat Jacques Vabre, le Liégeois Jonas Gerckens espère plus de vent pour aborder la dernière semaine de course et jouer la victoire à bord de son Volvo 164.

Quand nous avons contacté en cette fin de semaine Jonas Gerckens à bord de son Volvo 164, il venait de perdre sa 1ère place provisoire en Class’40 de la Transat Jacques Vabre, pour avoir choisi avec son acolyte français Benoît Hantzberg une option résolument sud au moment de franchir l’archipel du Cap Vert. « Pour aller chercher les alizés car nous souffrons du manque de vent », précise notre compatriote. Tous les bateaux engagés dans la plus petite classe (mais aussi la plus peuplée, avec 45 bateaux, toujours tous en course !) ont désormais mis cap à l’ouest pour la dernière « ligne droite » qui les sépare de La Martinique, où leur arrivée est attendue pour le début de la semaine prochaine seulement (autour du 30 novembre, voire du 1er décembre), soit plusieurs jours après les Multis et les Imoca, dont les premiers représentants devraient pointer le bout de l’étrave au milieu de cette semaine.