WRC: Ogier champion du monde pour la 8e fois de sa carrière, Neuville 4e à Monza

Malgré la pression énorme exercée par Elfyn Evans, son équipier, le Français n’a pas flanché. Il a pourtant connu une belle frayeur dans la 1ère spéciale dominicale quand la roue avant droite de sa Toyota Yaris a touché, à haute vitesse, un bloc de béton. Mais la chance du champion était encore de son côté et il n’a même pas perdu de temps dans ce tronçon.

Sébastien Ogier et Julien Ingrassia sont champions du monde pour la 8e fois de leur carrière.

Ogier et Ingrassia ont donc triomphé dans ce rallye de Monza un peu moins compliqué que l’an dernier. Une 5e victoire cette saison et un 5e temps dans la Power Stage ont permis au tandem français d’inscrire 23 points de plus que l’équipage britannique. Toyota est également champion du monde chez les constructeurs.

L’an prochain, Ogier disputera uniquement six rallyes et n’aura plus Julien Ingrassia à ses côtés, le copilote ayant décidé de mettre un terme à sa carrière.