World Team Tennis: succès en simple et en double pour Kim Clijsters (vidéos)

Kim Clijsters n’a pas laissé la moindre chance à l’Américaine Caty McNally (WTA 137) en s’imposant 5-0. Clijsters et Flipkens ont ensuite remporté leur double sur le même score de 5-0 contre McNally et Muhammad.

Kim Clijsters et Kirsten Flipkens ont été décisives samedi lors de la première victoire de leur équipe de New York Empire, samedi contre les Springfield Lasers (19-16), pour leur 6e rencontre du World Team Tennis.

Après cinq défaites de rang dans cette compétition de tennis exhibition, l’équipe New York Umpire a signé sa première victoire. Au classement, New York Empire est malgré tout cinquième et dernier (1v-5d). Les Orange County Breakers sont premiers (5v-2d) juste devant les Springfield Lasers (4v-2d).