Manifestation anti-mesures sanitaires à Bruxelles: les perturbations

La manifestation qui a lieu en ce moment à Bruxelles compte 35.000 personnes. Des perturbations ont lieu sur la route et dans les transports.

La manifestation en cours à Bruxelles a entrainé des perturbations. Des embarras de circulation sont à prévoir jusqu’à minimum 16h30, le long du parcours entre la Gare du Nord, le boulevard Roi Albert II, la Petite Ceinture, la rue Joseph II, la chaussée d’Etterbeek, l’avenue de la Joyeuse Entrée et le rond-point Schuman.

Il faut également être attentif aux perturbations sur le réseau de la Stib : le trafic des trams 92 et 93 est par exemple interrompu entre Botanique et Louise. Même chose pour les bus B64 dont le trajet est nterrompu entre Ambiorix et PorteDeNamur.

À lire aussi Manifestation anti-mesures sanitaires à Bruxelles: 35.000 personnes rassemblées, des incidents signalés (photos et vidéo)