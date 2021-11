Disparition de l’une des plus anciennes langues dans l’archipel d’Andaman-et-Nicobar

Depuis vingt ans, la linguiste indienne Anvita Abbi mène une course contre la montre pour sauver les derniers mots des Grands Andamanais, qui seraient venus d’Afrique il y a plus de 70.000 ans. La minuscule tribu de l’archipel indien est en train de disparaître, emportant l’une des plus anciennes langues parlées de notre planète.