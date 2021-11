Trois questions à Seema Shah (Idéa)

Quelles sont les raisons de ce déclin de la démocratie, depuis les années 90 ?

Cela correspond à la montée du populisme, mais surtout à celle des réseaux sociaux, qui ont contribué à la désinformation, au renforcement des extrêmes. Ces réseaux ont donné aussi des outils aux régimes autoritaires pour contrôler leur population et pour mener des campagnes de désinformation transnationales destinées à influencer l’opinion dans d’autres pays. Quand les gens ne peuvent plus faire la différence entre ce qui est un fait et ce qui ne l’est pas, vous touchez à l’un des fondements de la démocratie. L’exemple le plus connu est celui de Trump aux Etats-Unis.

Le covid a-t-il aussi pesé ?