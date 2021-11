Un train arrêté: des passagers refusent de porter le masque

Dans un tweet, la SNCB a rappelé qu’elle interviendra avec la police si nécessaire au retour de cette manifestation. « Toutes les équipes Securail sont mobilisées pour garantir votre sécurité. Nous rappelons l'obligation du port du masque à bord de nos trains et dans les gares et autant que possible le respect de la distanciation physique. » Ces mesures sont en vigueur depuis plus d’un an et demi.