Coronavirus – La vie devant toi (saison 2), jour 619: le loup, la chèvre et le chou

Vendredi, il s’est passé un truc incroyable. On s’est pris une grosse leçon de vie, pan, comme ça, en pleine face.

La prof, c’était une tatoueuse. Telle que vous pouvez l’imaginer : une robe à fleurs un peu gothique avec des bottes à clous, de longs colliers d’argent qui s’emmêlent sur sa poitrine, des cheveux noirs de jais, quelques piercings et une peau encrée de la tête aux pieds. Littéralement. Des lignes, des spirales, des fleurs, des mots, des phrases, des portraits qui lui mangent les bras, les jambes, les mains, le dos, le cou, tout un univers qui grimpe et court et s’exprime sur son corps dont seul son visage émerge, clair et pur comme une falaise de craie au-dessus de l’océan déchaîné.

Elle fait un tout petit peu peur, oui, peut-être. Comme Maléfique ou la reine de Blanche-Neige dont on n’admire la classe et la sombre élégance que quand elles ont le dos tourné, ou quand elles sont trop loin pour nous attaquer.