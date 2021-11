Documentaire: Talk Talk, silence, on tourne!

Etre fan du groupe anglais Talk Talk, qui a livré cinq albums entre 1982 et 1991, n’a jamais été une sinécure, surtout quand vous êtes un cinéaste désireux de rendre hommage à Mark Hollis, un des artistes les plus géniaux des années 80, disparu à 64 ans le 25 février 2019.

Gwenaël Breës, avant de se faire connaître comme journaliste et programmateur du cinéma Nova à Bruxelles, découvre en 1988 l’album Spirit of Eden. Il a 14 ans. Un disque qui va le marquer à vie, une musique « sortie des tréfonds de la terre et de l’âme humaine, pleine de silence et de violence, apaisante et dérangeante », comme il le dit en ouverture de son film In A Silent Way. Un titre qui fut celui de notre article paru le 11 février 1998 à l’occasion de la sortie du seul album solo de Mark Hollis qui était un grand fan de Miles Davis. Un article consacré aussi à notre dernière rencontre avec un artiste qui décida ensuite de disparaître.