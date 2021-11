Vaccinés et non-vaccinés irréconciliables dans une Autriche bientôt confinée

Il pointe son index au niveau de sa tempe et le fait tournoyer. « Ils sont fous. Si vous les écoutez, le corona, c’est de la faute de Rothschild et du gouvernement », raconte ce passant, FFP2 bien ajusté sur les joues. A quelques mètres de lui, dans une ambiance Nuit debout, une centaine de personnes se réchauffent autour d’un brasero, conjurent le froid avec une soupe et écoutent les interventions au micro contre la « dictature corona ». « Mets bien ton masque, si tu vas les voir. » Depuis deux semaines, des militants contre les mesures sanitaires et contre la vaccination ont planté leurs tentes dans le Stadtpark, à Vienne. Et le confinement ne les fera pas bouger d’un pouce.