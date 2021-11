Mark Cavendish victime d’une lourde chute aux Six Jours de Gand, la finale neutralisée 10 minutes (vidéo)

La dernière journée de la 80e édition des Six Jours de Gand a été neutralisée dimanche après une lourde chute de Mark Cavendish et Lasse Norman Hansen. Le Britannique, qui boitait au moment de se relever, voit donc lui sa compétition prendre fin prématurément.

Cavendish et Hansen ont tous les deux entraînés dans une chute de Gerben Thijssen qui a glissé sur une partie humide de la piste, certainement à cause d’un bidon qui était tombé. Après cette chute, les commissaires de course ont décidé de neutraliser la course pendant 10 minutes.