Sébastien Ogier après son huitième sacre en WRC: «Ce scénario final, c’est le meilleur possible»

Le Français Sébastien Ogier (Toyota) a remporté dimanche un huitième titre de champion du monde des rallyes pour la huitième et probablement dernière fois, avant de réduire son implication en WRC l’an prochain, sans son copilote historique Julien Ingrassia. « Ce scénario final, c’est le meilleur possible », s’est-il réjoui en conférence de presse après sa victoire au Rallye de Monza.

« Les émotions sont arrivées comme un feu d’artifice en passant la ligne d’arrivée. Bien sûr, j’étais super heureux de gagner le titre. Mais la plus grosse émotion, maintenant, c’est ce drôle de sentiment de savoir que c’est fini. On a réalisé beaucoup plus que ce dont on rêvait il y a 15 ans, quand on s’est rencontrés (avec Julien Ingrassia, ndlr). Ce scénario final, c’est le meilleur possible. Il y a aussi un peu une impression de vide avec la pression de la saison qui redescend », a dit Ogier, 37 ans.