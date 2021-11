Vainqueur à OHL, Seraing a trouvé la voie à suivre

Les hommes de Jordi Condom ont livré une prestation aussi sérieuse que séduisante qui leur a permis d’écarter OHL, un concurrent direct, avec des buts de Mikautadze, Maziz et Kilota

Les murs du vestiaire tremblent. Georges Mikautadze lance le chant de la victoire. Les Sérésiens le reprennent tout en frappant, mains tendues, la table sur laquelle le buteur du club se tient. Ils ont vaincu OHL 1-3, en y ajoutant la manière. Un succès capital pour la suite de la compétition et tous en sont conscients. Certes, il ne s’agit là que de trois points, mais après l’énorme passage à vide qu’ils ont connu, les hommes de Jordi Condom devaient redresser la tête sous peine de s’enliser tant moralement qu’au niveau du classement. « Le Cercle et Zulte vaincus, nous réalisons une belle opération », claque l’international géorgien, une nouvelle fois décisif. Mais plus encore que le résultat peut-être, la manière a séduit.