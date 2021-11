Miss Irlande: «Il y a bien une lumière au bout du tunnel»

Tout est parti d’une petite phrase prononcée par une des juges de Miss Galway, quand Pamela Uba travaillait dans un bar. Alors que le concours se déroule dans la salle, une mannequin lui demande si elle fait partie des candidates. « Ça m’a surprise, et un peu choquée ! », se souvient la jeune femme. « Mais ça a planté une graine en moi. Un ou deux ans plus tard, je me suis lancée. Et tout a plutôt bien marché ! Imaginez : passer de demandeuse d’asile à diplômée de la plus prestigieuse université du pays… et Miss Irlande ! » Pamela Uba, 26 ans, prononce son tout nouveau titre avec ravissement. Car son succès marque un tournant : elle est la première Miss noire du pays à porter la couronne.