Produits des colonies israéliennes: la Belgique précise sa position

Les partis de la coalition Vivaldi, au gouvernement fédéral belge, se sont accordés sur un passage de l’accord de gouvernement d’il y a un peu plus d’un an, passage qui manquait de clarté. Il s’agit de ce qu’il est convenu d’appeler « la politique de différenciation ». Celle-ci concerne nos rapports avec l’Etat d’Israël et elle promeut, en vertu d’une décision européenne, le fait que tout accord conclu avec ce pays ne s’applique pas aux territoires placés sous administration israélienne après le 5 juin 1967 (le Golan, la Cisjordanie, Jérusalem-Est et la bande de Gaza). En clair, il s’agit de différencier les produits exportés par Israël et les produits en provenance des colonies israéliennes en territoires occupés.