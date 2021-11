Une manifestation contre les mesures sanitaires vire à l’émeute à Bruxelles (vidéo)

La dictature parfaite consiste à faire croire que l’on vit en démocratie », « Fight for freedom » ou plus simplement « Ça suffit ». Voici quelques slogans qui figuraient sur les pancartes des manifestants qui ont déambulé dans les rues de Bruxelles, ce dimanche après-midi, pour protester contre les mesures sanitaires prises par le gouvernement pour lutter contre propagation du covid-19. Baptisée « Ensemble pour la liberté », la marche a rassemblé 35.000 personnes, selon la police de Bruxelles-Ixelles. Opposés au pass sanitaire et au port du masque, les contestataires étaient évidemment très peu nombreux à porter le fameux masque.