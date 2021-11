Golf: une bonne fin de saison pour Pieters et Detry à Dubaï

Thomas Pieters et Thomas Detry ont respectivement terminé aux 15e et 21e places, dimanche à Dubaï. Assez pour leur permettre d’achever leur saison dans le top 30 du Tour européen, remporté par l’Américain Collin Morikawa.

Un début de tournoi catastrophique pour Pieters jeudi ; un troisième tour raté pour Detry samedi, et trois autres tours de meilleure facture avec au final pour tous les deux. Avec une 15e et une 21e places finales pour l’Anversois et le Bruxellois, dimanche à Dubaï, dans le cadre du DP World Tour Championship, dernière épreuve de l’European Tour de golf de la saison dotée de 9 millions d’euros.

Morikawa, premier Américain

L’épreuve a été remportée par l’Américain Collin Morikawa (24 ans), actuel nº2 mondial, qui en a profité pour s’imposer sur le circuit européen, ce qu’aucun Américain n’avait fait avant lui ! Connu pour son calme et sa patience, le vainqueur du dernier British Open avait entamé la dernière journée avec 3 coups de retard sur Rory McIlroy. Mais ce derniers s’est désuni en fin de parcours, a inscrit trois bogeys sur les quatre derniers trous pendant que son rival signait une carte de 66, et a ainsi complètement craqué au point d’achever le tournoi à la 6e place.