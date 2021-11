Anderlecht: la situation est-elle encore tenable?

Contraint et forcé à un septième partage en 15 matches, Anderlecht fait du surplace. Dans le jeu et les résultats. Le top 4, lui, s’éloigne petit à petit avant un déplacement à Charleroi. Ce sera sans Raman, exclu pour un mauvais geste.

La patience a ses limites. Celle des supporters d’Anderlecht a été atteinte après ce sixième partage lors des huit derniers matches de championnat. Le septième au total. Ce n’est même pas le pire dans la morosité ambiante qui s’installe autour de Saint-Guidon. Au-delà des chiffres, c’est la manière qui pose question. Si le Tout-Anderlecht pouvait se ranger derrière un minimum de fond de jeu en début de saison, ce n’est plus le cas. Les prestations en demi-teinte voire mauvaises se suivent à une cadence inquiétante dans les rangs mauves. Le principal courroux des supporters bruxellois qui ont sifflé comme un seul homme. À trois reprises. À la mi-temps, à la fin du match et lorsque les Anderlechtois ont esquissé un timide tour d’honneur. Pour s’excuser de leur performance. Certains – Zirkzee et Amuzu – ont dû être poussés par des cadres de l’équipe et des membres du staff pour saluer les partisans anderlechtois.