Vaccination: un bouclier supplémentaire mais pas l’arme ultime

Faute de mieux, le mantra pour lutter contre le coronavirus a longtemps été : tester, tracer, isoler. Depuis bientôt une année, on y a ajouté « vacciner ». Les autorités politiques se sont un peu emballées en expliquant qu’il s’agirait de l’arme ultime. A leur décharge, le vaccin a prouvé son efficacité contre la version 2019 du coronavirus et il protège contre les formes graves de la maladie. Un peu moins contre d’autres versions du virus, le variant anglais, et plus encore le variant Delta (indien). On doit aussi rappeler qu’à la même époque l’année dernière, sans vaccin, nous étions confinés et pratiquement toute la Belgique tournait au ralenti. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, précisément parce que 8,6 millions de Belges sont vaccinés contre le coronavirus.