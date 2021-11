Testing, tracing: ces outils de lutte contre le coronavirus qui menacent de décrocher

La semaine à venir sera cruciale. » Voilà ce que l’on entendait dans la bouche des politiques et des experts dans la foulée du dernier Comité de concertation, mercredi dernier. La semaine suivante, on y est et, sans surprise, les indicateurs sont toujours dans le rouge très foncé. Il y a ceux que l’on scrute au quotidien, comme les hospitalisations (on frôle désormais les 3.000 patients) et l’occupation des lits aux soins intensifs (plus de 600, ce dimanche). Mais il y a d’autres indices, situés plus en amont, qui indiquent que la situation est particulièrement grave.