Trains contre sauts de puce en avion: Thalys est prêt mais…

La Belgique planche depuis plusieurs semaines sur une taxe s’appliquant aux passagers des vols en avion assez courts (500 à 750 km), notamment quand une alternative en train nettement moins polluante existe. Les ministres en charge tardent à trouver un moyen cohérent pour élaborer cette taxe attendue pour le vote de la loi fourre-tout de la mi-décembre et applicable dès 2022 où elle doit rapporter 30 millions d’euros pour équilibrer les comptes et 40 millions par an en 2023 et 2024. Quasi en même temps, l’ONG Greenpeace publiait une étude qui montre que « pour 81 millions de passagers aériens européens, des trajets en train de moins de 6 heures sont disponibles. » De quoi stimuler l’appétit des opérateurs de train à grande vitesse. CEO de Thalys, Bertrand Gosselin se dit, évidemment, très intéressé par la conjugaison de ces approches. Il ajoute, tout aussi évidemment, des inévitables « mais »…