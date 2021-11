Natation: Valentine Dumont pulvérise le record de Belgique du 200 m papillon (25 m)

La Namuroise, 21 ans, qui nage sous les couleurs de l’équipe Los Angeles Current, a terminé 6e de la course en 2.07.96, une amélioration d’1 sec 20 par rapport à l’ancien record (2.09.16) détenu depuis le 18 mai 2008 par Griet Buelens (Fast).

Dumont, qui possédait un record personnel de 2.09.84 depuis 2017 dans cette épreuve, n’avait plus trop l’habitude de s’y aligner, s’étant aujourd’hui spécialisée en crawl. « Mais la nageuse italienne censée nager le 200 m papillon avec Los Angeles est tombée malade et Valentine a été sollicitée pour la remplacer », explique Ronald Claes, son entraîneur. « On avait donc fait un peu de pap’ à l’entraînement ces derniers jours ! »