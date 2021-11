Le Standard retrouve enfin quelques couleurs

Le Standard attendait un succès à Sclessin depuis trois mois exactement et un succès tout court en championnat depuis 69 jours et une courte victoire obtenue chez le voisin sérésien. Auteur du seul but de la rencontre, inscrit contre son camp et de manière on ne peut plus stupide tout au bout des arrêts de jeu de la première mi-temps, Emmanuel Agbadou lui aura permis de le fêter dignement et de manière très démonstrative. « C’est une super victoire », s’est extasié au coup de sifflet final Luka Elsner, conscient que dans le contexte actuel, les trois points importaient plus que tout. « Parce qu’elle casse un plafond de verre et qu’elle va, je l’espère, nous permettre de nous débrider un peu… »