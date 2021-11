Pays-Bas: les autorités de nouveau confrontées à des émeutes

Tout a commencé vendredi soir, dans le centre-ville de Rotterdam. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées près de l’hôtel de ville pour protester contre les mesures sanitaires édictées par le gouvernement. Peu de temps après, des affrontements ont éclaté entre les forces de l’ordre et un groupe de personnes que les autorités qualifient d’émeutiers.

Sur les images abondamment relayées par les médias nationaux, on peut voir des hommes encagoulés, armés de bâtons, courant dans plusieurs directions. Plusieurs véhicules de police sont saccagés. L’un d’entre eux est en feu, tout comme de nombreux vélos et des scooters. Dans la nuit, dans un communiqué, la police indique avoir procédé à des tirs de sommation. Plus tard, elle indiquera que trois émeutiers présumés ont été blessés par balle. Une enquête a été ouverte en interne afin de déterminer s’il s’agit là ou non du résultat de tirs de la police.